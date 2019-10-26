Бойко считает, что власти Украины не готовы к разведению сил в Донбассе

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко считает, что украинское правительство не готово к разведению сил в Донбассе.
"Власть (Украины - ред.) оказалась не готова действовать решительно в вопросе разведения войск. Испугались националистических групп, и мирный процесс опять застопорился. Разведение войск является неотъемлемой частью минских соглашений, это важный шаг на пути к миру. Каждый избиратель, который голосовал за мир, имеет право знать, что делает власть, чтобы реализовать его выбор", - приводит слова Бойко сайт партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в субботу.
Он отметил, что были запущены различные фейки о том, что произойдет на линии соприкосновения в случае разведения войск.
"Несколько дней назад я был в поселке Золотом (Луганской области - ред.), который фигурирует во всех сводках. И когда собрались люди, больше 500 человек на площади, я говорю: "Кто за то, чтобы было разведение войск, чтобы прекратилась стрельба" - и весь поселок поднял руки. Все "за". Это главное, и это надо выполнять", - добавил оппозиционный депутат.
Согласованная контактной группой в Минске "формула Штайнмайера" определяет механизм введения в действие закона об особом порядке местного самоуправления в Донбассе на временной основе в день выборов и на постоянной основе - после опубликования отчета ОБСЕ об итогах выборов. После согласования формулы на Украине прошли митинги ее противников. Зеленский заявил, что уважает право граждан на протест, но призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.