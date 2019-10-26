Бойко считает, что власти Украины не готовы к разведению сил в Донбассе

"Несколько дней назад я был в поселке Золотом (Луганской области - ред.), который фигурирует во всех сводках. И когда собрались люди, больше 500 человек на площади, я говорю: "Кто за то, чтобы было разведение войск, чтобы прекратилась стрельба" - и весь поселок поднял руки. Все "за". Это главное, и это надо выполнять", - добавил оппозиционный депутат.