Путин обсудил с Совбезом реализацию меморандума России и Турции по Сирии

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ реализацию меморандума по Сирии, согласованного Москвой и Анкарой 22 октября в Сочи, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе совещания был обсужден целый круг актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня. Президент также проинформировал участников совещания о содержании своих многочисленных контактов на полях завершившегося накануне саммита Россия - Африка. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по теме реализации меморандума, согласованного между президентами России и Турции, а также о ситуации в Сирии в целом", - сказал Песков.
В совещании приняли участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, председатели обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, руководитель ФСБ Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
23 октября, 20:46РИА НовостиНовые российско-турецкие договоренности по Сирии