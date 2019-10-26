Путин обсудил с Совбезом реализацию меморандума России и Турции по Сирии

"Президент России провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. В ходе совещания был обсужден целый круг актуальных вопросов внутрироссийской повестки дня. Президент также проинформировал участников совещания о содержании своих многочисленных контактов на полях завершившегося накануне саммита Россия - Африка. Состоялся также обстоятельный обмен мнениями по теме реализации меморандума, согласованного между президентами России и Турции, а также о ситуации в Сирии в целом", - сказал Песков.