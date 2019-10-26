Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

ЧИТА, 26 окт — РИА Новости. Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае внезапно — уже разрядив автомат, он вставил новый магазин и снова начал стрелять, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Два офицера и шесть рядовых погибли на месте. Два рядовых получили ранения — в правую руку и живот, а также по касательной в затылок", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что среди версий произошедшего рассматриваются и неуставные отношения.
Инцидент в воинской части 54160 произошел накануне вечером, при смене караула. Погибли восемь человек, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Стрелявшего задержали. Как заявили в Минобороны, причиной массового убийства мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Шамсутдинова призвали в армию только в начале июля. По здоровью его признали годным к службе с незначительными ограничениями. По шкале профпригодности из четырех категорий он получил вторую.