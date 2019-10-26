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РИА Новости

Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

12:45 26.10.2019 (обновлено: 13:47 26.10.2019)
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© Фото : Оксана АртимовичПоселок Горный
Поселок Горный
© Фото : Оксана Артимович
ЧИТА, 26 окт — РИА Новости. Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае внезапно — уже разрядив автомат, он вставил новый магазин и снова начал стрелять, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Два офицера и шесть рядовых погибли на месте. Два рядовых получили ранения — в правую руку и живот, а также по касательной в затылок", — сказал собеседник агентства.

Поселок Горный
25 октября, 20:38РИА Новости
Одноклассница подозреваемого в убийстве сослуживцев рассказала о его учебе
Он отметил, что среди версий произошедшего рассматриваются и неуставные отношения.
Инцидент в воинской части 54160 произошел накануне вечером, при смене караула. Погибли восемь человек, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.
Стрелявшего задержали. Как заявили в Минобороны, причиной массового убийства мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Шамсутдинова призвали в армию только в начале июля. По здоровью его признали годным к службе с незначительными ограничениями. По шкале профпригодности из четырех категорий он получил вторую.
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Стрельба в военной части в ЗабайкальеСледственный комитет РФЗабайкальский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Ну конечно, "..личными обстоятельствами,не связанными со службой". Жалко всех участников, но с дедовщиной нужно заканчивать, не каждый вынесет унижения.
26 октября, 14:21
aanshilovskikh
287341217
срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением службы.
26 октября, 14:04
Владимир Федорович
217884358
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