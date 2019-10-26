Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье

ЧИТА, 26 окт — РИА Новости. Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в военной части в Забайкальском крае внезапно — уже разрядив автомат, он вставил новый магазин и снова начал стрелять, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Два офицера и шесть рядовых погибли на месте. Два рядовых получили ранения — в правую руку и живот, а также по касательной в затылок", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что среди версий произошедшего рассматриваются и неуставные отношения.

Инцидент в воинской части 54160 произошел накануне вечером, при смене караула. Погибли восемь человек, двое находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Стрелявшего задержали. Как заявили в Минобороны, причиной массового убийства мог стать нервный срыв, вызванный личными обстоятельствами, не связанными с прохождением службы. Следственный комитет возбудил уголовное дело.