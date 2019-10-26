Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T15:36Z
https://ria.ru/20191026/1560250513.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155017/61/1550176153_0:0:2917:1641_1036x0_80_0_0_d748533b3183a6b6c866f44aa6f3c170.jpg
РИА Новости

Врач назвала пять продуктов, которые чаще всего вызывают отравление

12:45 26.10.2019 (обновлено: 15:36 26.10.2019)
21806
© РИА Новости / Максим БогодвидТележка с продуктами в супермаркете
Тележка с продуктами в супермаркете
© РИА Новости / Максим Богодвид
Тележка с продуктами в супермаркете. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Испанский диетолог Мария Мерино в разговоре с La Vanguardia перечислила продукты, с которыми следует соблюдать особую осторожность, чтобы избежать пищевого отравления.
На первом месте — яйца. Медик напомнила, что их обязательно нужно хранить в холодильнике и нельзя мыть. Она также добавила, что не следует оставлять на столе при комнатной температуре блюда, в состав которых входит майонез или другой соус из яиц. После подачи такие салаты необходимо убирать в холодильник.
Покупатели в супермаркете
20 октября, 11:32РИА Новости
Диетологи назвали продукты, которые "никогда нельзя есть"
Часто отравление вызывают рыба и морепродукты, предупредила диетолог, добавив, что их нужно покупать в проверенных местах, соответствующих санитарным нормам.
"В любом случае перед употреблением рыба должна подвергаться заморозке как минимум на 72 часа", — пояснила она.
Кроме того, никогда нельзя есть курицу в сыром виде: из-за сальмонелл и стафилококков это мясо всегда нужно доводить до полной готовности.
Сырые овощи
6 октября, 01:58РИА Новости
Ученые выявили вред сырых овощей
Важно быть уверенным в том месте, где вы приобретаете и другие виды мяса, особенно для приготовления таких блюд, как тартар.
Врач также напомнила о необходимости тщательно мыть фрукты и овощи, посоветовав использовать для этого миску с водой и лимонным соком.
7028137436
Обсудить 4
ИспанияВ мире
Рекомендуем
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
РИА
Новости
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Лента
новостей
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Обстановка в Сирии. 26 октября 2019
Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
Сцена шоу Голос
Участник шоу "Голос" объяснил, почему не пожал руку Валерию Сюткину
Так в представлении художника проявляется далекое прошлое Антарктиды, населенной больше 200 миллионов лет назад динозаврами
Чудовища Антарктиды. Ученые нашли самых необычных динозавров
Кадр из сериала Твин Пикс
СМИ назвали самый страшный сериал в истории телевидения
Американские военнослужащие в Сирии
В Сирии сообщили о возвращении американских военных из Ирака
Поселок Горный
Стали известны подробности нападения солдата на сослуживцев в Забайкалье
Участница фольклорного коллектива Бурановские бабушки Наталья Пугачева
Умерла солистка "Бурановских бабушек" Наталья Пугачева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:10В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО
00:53Американский профессор назвал "способ захвата" Калининграда войсками НАТО
00:49В Ираке парламентский блок на фоне протестов ушел в оппозицию
00:30Переход на зимнее время в Европе повлияет на расписание авиарейсов
00:30"Победа" повысит цены на билеты из-за рубежа на пять евро вместо 25
00:24За пост президента Уругвая поборются одиннадцать кандидатов
00:23Более 230 тысяч российских военных напишут "Географический диктант"
00:20Почти вся Европа переходит на зимнее время
00:17В Аргентине пройдут выборы президента
23:33Элтон Джон на несколько месяцев перенес концерт в США из-за болезни
23:20В Мексике следователь погиб в результате нападения во время обыска
22:52В Волгограде экстренно сел самолет из-за смерти пассажира
22:52В Барселоне начались новые столкновения протестующих и полиции
22:47СМИ сообщили о возвращении в Сирию нескольких сотен американских военных
22:32В Северной Калифорнии из-за пожаров объявили эвакуацию 50 тысяч человек
22:21Экс-депутат ЕП прокомментировал осквернение памятника освободителям в Риге
22:09В Астрахани 11 человек доставили в больницу после ДТП с маршруткой
22:05Российская военная полиция провела патрулирование в Сирии по трем маршрутам
21:36В Подмосковье задержали мужчину по подозрению в убийстве родителей
21:29В Москве в 2019 году на дорогах погибли 45 мотоциклистов
Лента новостейМолния