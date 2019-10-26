Врач назвала пять продуктов, которые чаще всего вызывают отравление

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Испанский диетолог Мария Мерино в разговоре с La Vanguardia Испанский диетолог Мария Мерино в разговоре с La Vanguardia перечислила продукты, с которыми следует соблюдать особую осторожность, чтобы избежать пищевого отравления.

На первом месте — яйца. Медик напомнила, что их обязательно нужно хранить в холодильнике и нельзя мыть. Она также добавила, что не следует оставлять на столе при комнатной температуре блюда, в состав которых входит майонез или другой соус из яиц. После подачи такие салаты необходимо убирать в холодильник.

Часто отравление вызывают рыба и морепродукты, предупредила диетолог, добавив, что их нужно покупать в проверенных местах, соответствующих санитарным нормам.

"В любом случае перед употреблением рыба должна подвергаться заморозке как минимум на 72 часа", — пояснила она.

Кроме того, никогда нельзя есть курицу в сыром виде: из-за сальмонелл и стафилококков это мясо всегда нужно доводить до полной готовности.

Важно быть уверенным в том месте, где вы приобретаете и другие виды мяса, особенно для приготовления таких блюд, как тартар.