Бутина не исключила, что в будущем займется защитой прав заключенных

"Один из проектов, которые я хотела бы адресовать всему мировому сообществу, это подтолкнуть Америку к принятию конвенции ООН против одиночного содержания. Россия эту конвенцию подписала, Америка - нет. Это издевательство. Это пытка. Так нельзя. Я этого никому не желаю. Я через этот опыт прошла", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.