Бутина не исключила, что в будущем займется защитой прав заключенных

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Освобожденная из тюрьмы в США Мария Бутина не исключает, что в будущем займется защитой прав несправедливо осужденных.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
"Один из проектов, которые я хотела бы адресовать всему мировому сообществу, это подтолкнуть Америку к принятию конвенции ООН против одиночного содержания. Россия эту конвенцию подписала, Америка - нет. Это издевательство. Это пытка. Так нельзя. Я этого никому не желаю. Я через этот опыт прошла", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.
Конкретных планов у Бутиной пока нет, но это одно из направлений, которые она рассматривает для себя на будущее. Кроме того, она не откажется и от продвижения права на самооборону, то есть на владение огнестрельным оружием, добавила собеседница агентства.
Сама Бутина в ожидании вынесения приговора американским судом провела в одиночном заключении в общей сложности около четырех месяцев.