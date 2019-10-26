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РИА Новости

Бутина не исключила, что в будущем займется защитой прав заключенных

12:43 26.10.2019 (обновлено: 13:42 26.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США
© РИА Новости / Виталий Белоусов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Освобожденная из тюрьмы в США Мария Бутина не исключает, что в будущем займется защитой прав несправедливо осужденных.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
"Один из проектов, которые я хотела бы адресовать всему мировому сообществу, это подтолкнуть Америку к принятию конвенции ООН против одиночного содержания. Россия эту конвенцию подписала, Америка - нет. Это издевательство. Это пытка. Так нельзя. Я этого никому не желаю. Я через этот опыт прошла", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.
Конкретных планов у Бутиной пока нет, но это одно из направлений, которые она рассматривает для себя на будущее. Кроме того, она не откажется и от продвижения права на самооборону, то есть на владение огнестрельным оружием, добавила собеседница агентства.
Сама Бутина в ожидании вынесения приговора американским судом провела в одиночном заключении в общей сложности около четырех месяцев.
Читайте полный текст интервью>>
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Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаМоскваРоссияСШАВ мире
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