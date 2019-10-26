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РИА Новости

В Приморье взяли под стражу подозреваемого в нападении на девочку

12:40 26.10.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВЛАДИВОСТОК, 26 окт - РИА Новости. Подозреваемый, который в приморском городе Артем напал на восьмилетнюю девочку, взят под стражу, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета Аврора Римская.
Вечером 24 октября в полицию обратилась мать 8-летней девочки и сообщила о ее пропаже. В тот же день возле гаражей в районе улицы Херсонская в Артеме участвовавшие в поисках добровольцы обнаружили мужчину, который насильно удерживал девочку и демонстрировал перед ребенком гениталии, сообщили в СК.
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Мужчину "скрутили" и вызвали полицию, которая задержала 30-летнего местного жителя. В пятницу было возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера". Ребенок после случившегося находился в состоянии шока, с девочкой работает психолог.
"Сегодня по ходатайству следователя суд избрал в отношении подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности малолетней меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", - сообщила РИА Новости Аврора Римская.
Задержанного, который ранее привлекался к уголовной ответственности за надругательство над малолетними, также проверят на причастность к аналогичным преступлениям. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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Следственный комитет РФПриморский крайПроисшествия
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