Бутина рассказала о том, что спасало ее в одиночной камере в тюрьме в США

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. В одиночном заключении в США, в котором Мария Бутина провела около четырех месяцев, ее спасали жесткое расписание, спорт и вера. Об этом она рассказала в интервью Sputnik и RT по пути в Москву.

Бутина, которая была осуждена в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, после отбытия наказания вернулась в Россию. В субботу она прилетела в московский аэропорт Шереметьево.

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"Чтобы не сойти с ума, у вас должен быть очень строгий план. Каждый час должен быть чем-то занят. Как только вы позволяете себе расслабиться и просто думать, мозг начинает накручивать вас: а что если, а вдруг. Это меня поддерживало", - сказала она.

По ее словам, она выделала время на изучение книг по иконописи, искусству, которые читала со словарем.

"И я должна была прочитать три главы, изучить четыре иконы за это время. Это было на полном серьезе, это было все структурировано. Вечером я читала классическую литературу", - вспоминает россиянка.

В тюремной библиотеке нашлись книги Достоевского, Чехова, Лермонтова и других классиков. Еще одной отдушиной был спорт.

"Очень много спорта. 90 минут в день, я для себя разработала, это даже у меня есть на моих заметках сейчас, что я делаю. Три раза в неделю у меня был бег, каждый день у меня была тренировка. Это спасает очень сильно" - сказала Бутина.

По ее словам, поднос с едой в камеру проталкивали на 10 минут, потом забирали. В холодное время года в помещении было очень холодно, бетон промерзал, а отопления практически не было.

"Тебя выпускают исключительно ночью, чтобы ты ни с кем из живущих в отделении не сталкивался. У меня было время с часу до трех ночи. В это входит телефон. У меня были ситуации, когда не могла дозвониться родителям по полчаса. Время истекло - ты закрываешь дверь. Никого не волнует, дозвонился ты или нет", - рассказывает девушка.

В это же время надо уложить поход в душ, любые гигиенические процедуры, а также это единственная возможность подогреть воду.

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