Бутина рассказала, что попросила маму приготовить к своему приезду

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Мария Бутина рассказала в интервью Sputnik и RT, что попросила маму к своему возвращению из США приготовить пять куриц и купить бананов, так как этого было очень мало в американской тюрьме.

Бутина была арестована в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.

"Я маме сказала: "Мам, когда я приеду, ты, пожалуйста, возьми пять куриц, испеки их в духовке. Все пять. С чесночком, как положено. Я все пять их съем", - сказала она по пути на родину.

По словам Бутиной, в тюрьме каждый четверг был куриный день, который оборачивался борьбой за куриные ножки.

"Потому что куриные ножки маленькие, а есть хочется. И это единственное настоящее мясо, которое дают. Не суррогат, а настоящее мясо", - пояснила она.

Кроме того, Бутина попросила заготовить бананы, которые, несмотря на то, что всегда есть в изобилии в продаже на воле и стоят они недорого, в тюрьме почему-то давали "только по праздникам".

"Мама готовиться к встрече начала давно, все по меню у меня уточняла. Я старалась, честно вам скажу, поддерживать ее в этой беседе. А на самом деле ведь не важно, что я буду есть, во что буду одеваться", - продолжила Мария.

По ее словам, такое планирование встречи помогло и ей и матери психологически.