Бутина рассказала, как зарабатывала 28 долларов в месяц в тюрьме в США

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Отбывшая срок в США Мария Бутина сообщила, что в американской тюрьме мыла посуду в столовой и учила заключенных математике, за это она получала меньше 29 долларов в месяц.
Бутина была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. Самолет с ней приземлился в московском аэропорту Шереметьево в субботу утром.
"Я могла работать в образовании все это время. Но я предпочла работу на кухне, потому что для меня время было удачней, это раз. И во-вторых, я помогала все равно в образовании. Кстати, в посудомойке у них платят больше. Если ты преподаватель, то тебе платят 17 долларов, а в посудомойке я зарабатывала 28,80. И это был вопрос принципа", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути домой.
По ее словам, отказаться от работы нельзя, за это помещают в изолятор, а первые 120 дней человек обязан проработать на кухне в любом случае.
"Если бы я пошла в образование, то это занимало бы весь день, а в посудомойке я работала только обед и ужин. Это сложнее, чем в образовании сидеть целый день, бумажки перебирать. Зато у меня был свободный день", - продолжает объяснять свой выбор Бутина.