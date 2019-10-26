Бутина рассказала, как зарабатывала 28 долларов в месяц в тюрьме в США

"Я могла работать в образовании все это время. Но я предпочла работу на кухне, потому что для меня время было удачней, это раз. И во-вторых, я помогала все равно в образовании. Кстати, в посудомойке у них платят больше. Если ты преподаватель, то тебе платят 17 долларов, а в посудомойке я зарабатывала 28,80. И это был вопрос принципа", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути домой.