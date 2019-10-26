Премьера выдвинутого на "Оскар" аниме "Дитя погоды" состоялась в Москве

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Премьера аниме приехавшего в Москву японского режиссера Макото Синкая "Дитя погоды", которое вошло в лонглист премии "Оскар 2020" в номинациях "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучший анимационный фильм", состоялась в столичном киноцентре "Октябрь" в пятницу, передает корреспондент РИА Новости.

"Я под очень большим впечатлением, не ожидал увидеть такой большой зал. Три года назад я выпустил фильм "Твоё имя". Я очень старался, готовя этот фильм к выпуску, это такая проверка для меня, и, надеюсь, он понравится вам даже больше моего предыдущего фильма", - рассказал Макото Синкай зрителям.

В центре сюжета – история старшеклассника по имени Ходака Морисима, который переезжает со своего родного острова в Токио и устраивается на подработку в журнал, пишущий о сверхъестественных вещах. В это же время в Токио портится погода, и начинаются бесконечные дожди. Все меняется, когда Ходака знакомится с девушкой по имени Хина Амано, которая обладает удивительной способностью разгонять тучи и останавливать дождь.

В российский прокат лента выйдет 31 октября.

"В Японии анимация - удел не только детей, это то, что смотрят взрослые или всей семьёй. Аниме в Японии, как и художественные кинофильмы, пользуется большой популярностью, это такая же часть индустрии, как и привычный вам кинематограф. И я искренне стараюсь создавать анимацию таким образом, чтобы она конкурировала с любыми другими формами: кинематографом, литературой, компьютерными играми или роликами на YouTube", - добавил Макото Синкай во время премьеры.