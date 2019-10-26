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РИА Новости

Бутина до последнего не верила, что ее освободят в назначенный день

12:11 26.10.2019 (обновлено: 16:11 26.10.2019)
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Отбывшая тюремный срок в США Мария Бутина до последнего не верила, что ее освободят в назначенный день и поверила в это только когда самолет взлетел в Майами и взял курс на Москву.
Бутина была арестована в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. В субботу утром самолет с Бутиной приземлился в Шереметьево.

"Пока самолет не взлетел, я не верила, что меня освободят… Я знала, что день наступит, но я боялась о нем думать, потому что меня обманывали столько много раз", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути на родину.

По ее словам, первый крупный обман был, когда ее отказались выпустить под залог, хотя она не совершила ничего, что заслуживало этого, и поместили в одиночную камеру.
Мария Бутина, освобожденная из тюрьмы в США, в международном аэропорту Шереметьево
Вчера, 15:45РИА Новости
Бутина рассказала о поддержке со стороны российских дипломатов в США
"Потом - когда на оглашении приговора появился этот дополнительный срок. Поэтому я конца не верила", - пояснила девушка.
Читайте полный текст интервью>>
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