МОСКВА, 26 окт - РИА Новости, Михаил Тургиев. Отбывшая тюремный срок в США Мария Бутина до последнего не верила, что ее освободят в назначенный день и поверила в это только когда самолет взлетел в Майами и взял курс на Москву.

Бутина была арестована в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию. В субботу утром самолет с Бутиной приземлился в Шереметьево.

"Пока самолет не взлетел, я не верила, что меня освободят… Я знала, что день наступит, но я боялась о нем думать, потому что меня обманывали столько много раз", - сказала она в интервью Sputnik и RT по пути на родину.

По ее словам, первый крупный обман был, когда ее отказались выпустить под залог, хотя она не совершила ничего, что заслуживало этого, и поместили в одиночную камеру.