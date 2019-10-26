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РИА Новости
Культура

Феникс рассказал об одной из лучших сцен, которую вырезали из "Джокера"

13:09 26.10.2019
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© Warner Brothers (2019)Кадр из фильма "Джокер"
Кадр из фильма Джокер
© Warner Brothers (2019)
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американский актер Хоакин Феникс в интервью изданию Collider рассказал, что одну из сцен, которая ему нравилась, вырезали.

"В фильме была сцена, которую я считал одной из лучших. Это, когда мы с Рэндаллом (коллега Артура Флека, — Прим.ред.) идем по лестнице к офисам "Ха-Ха", после того, как я нарисовал устрашающий знак на стекле. Но потом Тодд сказал мне: "Мы ее вырезали". Я подумал: "Как? Почему?". Но позже понял, что это надо было сделать. Вы можете считать некоторые сцены отличными, но фильм — это их совокупность, которая должна последовательно рассказывать историю", — прокомментировал Феникс.

При первоначальном монтаже, фильм получился на 30 минут длиннее, чем было нужно, поэтому пришлось убрать несколько эпизодов.

"Я ненавижу удалять сцены, но если это делаю, то обязательно по какой-то причине. Фильм вышел на экран именно в том виде, в котором должен был. Поэтому я против того, чтобы потом куда-то добавлять вырезанные эпизоды", — объяснил Филлипс.

В мировой прокат "Джокер" вышел 31 августа (в России — 3 октября). Драма Тодда Филлипса уже заработала 737,5 миллиона долларов, благодаря чему может стать самым кассовым фильмом с рейтингом R.
Пока на первом месте в этом списке стоит боевик от Marvel "Дэдпул", который собрал 783 миллиона долларов.
Кадр со съемок фильма Однажды… в Голливуде
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