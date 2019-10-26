Феникс рассказал об одной из лучших сцен, которую вырезали из "Джокера"

"В фильме была сцена, которую я считал одной из лучших. Это, когда мы с Рэндаллом (коллега Артура Флека, — Прим.ред.) идем по лестнице к офисам "Ха-Ха", после того, как я нарисовал устрашающий знак на стекле. Но потом Тодд сказал мне: "Мы ее вырезали". Я подумал: "Как? Почему?". Но позже понял, что это надо было сделать. Вы можете считать некоторые сцены отличными, но фильм — это их совокупность, которая должна последовательно рассказывать историю", — прокомментировал Феникс.