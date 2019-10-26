Титов объяснил смену руководства в Союзе виноделов России

"Во-первых, я уже какое-то время попросился уйти с исполнительных должностей в совете… Я все-таки подал заявление об уходе, и с этой должности меня отпустили. Но должна быть замена - еще лучшая. Мы считаем, что сегодня мы активно взаимодействуем с Госдумой, с правительством, то в области общественных отношений, маркетологии, брендирования российских вин мы пока отстаем", - сказал Титов в ходе саммита виноделов.