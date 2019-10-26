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РИА Новости

Титов объяснил смену руководства в Союзе виноделов России

11:56 26.10.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов
© РИА Новости / Александр Натрускин
МАССАНДРА (Крым), 26 окт - РИА Новости. Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов объяснил смену руководства в совете Союза виноградарей и виноделов России необходимостью развития общественной поддержки российского виноделия и популяризации отечественной продукции.
Тележурналист, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев единогласно избран председателем Союза виноградарей и виноделов России, решение принято в субботу на ежегодном собрании организации, которое проходит в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму. Титов возглавлял Союз виноделов с 2010 года.
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"Во-первых, я уже какое-то время попросился уйти с исполнительных должностей в совете… Я все-таки подал заявление об уходе, и с этой должности меня отпустили. Но должна быть замена - еще лучшая. Мы считаем, что сегодня мы активно взаимодействуем с Госдумой, с правительством, то в области общественных отношений, маркетологии, брендирования российских вин мы пока отстаем", - сказал Титов в ходе саммита виноделов.
Он напомнил о недавнем показе в Госдуме фильма Дмитрия Киселева об истории российского виноделия и о том, что тележурналист сам является виноделом.
"Мы увидели еще одного винодела на горизонте - это Дмитрий Константинович Киселев... Он сам винодел, он в Коктебеле является производителем шампанского, наш конкурент (Абрау-Дюрсо и Нового Света). Кстати, очень хорошее шампанское. Совет проголосовал с тем, чтобы председателем совета был избран Дмитрий Киселев", - сказал Титов.
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Он отметил, что за прошедшее время в отрасли достигнуты важные успехи, которые можно охарактеризовать фразой: "В России стало не стыдно пить российское вино". По словам Титова, у российского виноделия хорошие перспективы, но необходимо приложить усилия для принятия новой редакции закона о виноградарстве и виноделии и найти компромиссы с изменениями в налоговом кодексе.
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Союз виноградарей и виноделов РоссииБорис ТитовДмитрий КиселевРоссияЭкономика
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