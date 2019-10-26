В Улан-Удэ четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами

КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП в Улан-Удэ с участием трех автомобилей, один из которых - машина экстренной службы, сообщает МВД Бурятии.

Ведомство не сообщает, какой именно службе принадлежит машина, но, по данным источника в экстренных службах региона, это автомобиль скорой помощи.

По предварительной информации, инцидент произошел около 12.55 (7.55 мск). Водитель "ВАЗ-2107", выезжая с улицы Кабанской на федеральную трассу "Р-258 Байкал", на перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся со специализированным автомобилем экстренной службы.

"После чего специализированный автотранспорт столкнулся с автомашиной "Тойота Королла". Предварительно, в результате ДТП пострадали четверо граждан – водитель отечественного автомобиля и трое человек, находившихся в салоне "Тойоты", - говорится в сообщении.