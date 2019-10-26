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РИА Новости

В Улан-Удэ четыре человека пострадали в ДТП с тремя машинами

11:50 26.10.2019 (обновлено: 11:51 26.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Четыре человека пострадали в ДТП в Улан-Удэ с участием трех автомобилей, один из которых - машина экстренной службы, сообщает МВД Бурятии.
Ведомство не сообщает, какой именно службе принадлежит машина, но, по данным источника в экстренных службах региона, это автомобиль скорой помощи.
По предварительной информации, инцидент произошел около 12.55 (7.55 мск). Водитель "ВАЗ-2107", выезжая с улицы Кабанской на федеральную трассу "Р-258 Байкал", на перекрестке не предоставил преимущество в движении и столкнулся со специализированным автомобилем экстренной службы.
"После чего специализированный автотранспорт столкнулся с автомашиной "Тойота Королла". Предварительно, в результате ДТП пострадали четверо граждан – водитель отечественного автомобиля и трое человек, находившихся в салоне "Тойоты", - говорится в сообщении.
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