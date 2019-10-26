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РИА Новости
Культура

Исследование показало, что за год россияне стали чаще ходить в музеи

11:07 26.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкОчередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке во время акции "Ночь музеев" в Москве
Очередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке во время акции Ночь музеев в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 окт - РИА Новости/Прайм. Россияне стали чаще ходить в музеи: число посещений за год выросло на 8%, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Аналитики сравнили продажи в музеях за третий квартал 2019 года и аналогичный период прошлого года по всей России.
"Исследование показало, средний чек покупки в музеях за третий квартал 2019 года вырос по отношению к показателю прошлого года на 8%, поднявшись до уровня 540 рублей за одно посещение. При этом число посещений как музеев под открытым небом, так и музеев в помещениях, росло в одинаковой пропорции - рост на 8%", - подсчитали в "Платформе ОФД".
В свою очередь, совокупный объем трат в музеях вырос за год на 16%. Больше всего за один поход в музей тратили в Санкт-Петербурге, Татарстане и Белгородской области (более 1000 рублей). Чаще всего покупали взрослые билеты, затем - льготные, и лишь после этого – детские.
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