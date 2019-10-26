Исследование показало, что за год россияне стали чаще ходить в музеи

Очередь у входа в главное здание Государственного музея изобразительных изобразительных искусств (ГМИИ) имени А.С. Пушкина на улице Волхонке во время акции "Ночь музеев" в Москве

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости/Прайм. Россияне стали чаще ходить в музеи: число посещений за год выросло на 8%, говорится в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Аналитики сравнили продажи в музеях за третий квартал 2019 года и аналогичный период прошлого года по всей России.

"Исследование показало, средний чек покупки в музеях за третий квартал 2019 года вырос по отношению к показателю прошлого года на 8%, поднявшись до уровня 540 рублей за одно посещение. При этом число посещений как музеев под открытым небом, так и музеев в помещениях, росло в одинаковой пропорции - рост на 8%", - подсчитали в "Платформе ОФД".