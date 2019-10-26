Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ночные заморозки, гололедица, снег ожидаются в Москве на следующей неделе, пик похолодания придется на среду, дневная температура упадет до нуля градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В понедельник прорывается холодный фронт, температура начинает понижаться, вернется в климатическую норму, наметится обратный суточный ход температуры, когда ночью теплее, чем днем, будет уже не выше 5-10 градусов", - сказал Тишковец.

По его словам, в понедельник пройдут ливни, а уже во вторник к дождю прибавится мокрый снег, ночью ожидается от нуля до двух градусов, днем 3-5 градусов тепла.