ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в жилых массивах одиннадцати населенных пунктов у линии соприкосновения с Луганской народной республикой, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

"Пользуясь достигнутыми договоренностями, противник продолжает укреплять позиции и размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирных жителей", - рассказали в пресс-службе.

По данным разведки ЛНР, украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольных им Золотом, Катериновке, Орехово, Крымском, Лопаскино, Счастье, Песчаном, Малиновом, Станице Луганской, Светлодарском, Богдановке.

"С целью недопущения вскрытия (мест расположения - ред.) техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной вооруженными формированиями Украины территорией", - уточнили в ведомстве.

По данным Народной милиции ЛНР, 22 октября ВС Украины осуществляли радиоподавление каналов управления БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного Знаменка, вследствие чего беспилотник вынужден был прекратить полет.