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РИА Новости

ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР

10:35 26.10.2019
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CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Солдаты ВСУ на востоке Украины
Солдаты ВСУ на востоке Украины
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
ЛУГАНСК, 26 окт - РИА Новости. Украинские силовики разместили бронетехнику в жилых массивах одиннадцати населенных пунктов у линии соприкосновения с Луганской народной республикой, заявили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"Пользуясь достигнутыми договоренностями, противник продолжает укреплять позиции и размещать вооружение и военную технику в населенных пунктах, тем самым подвергая опасности мирных жителей", - рассказали в пресс-службе.
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По данным разведки ЛНР, украинские силовики разместили бронетехнику в подконтрольных им Золотом, Катериновке, Орехово, Крымском, Лопаскино, Счастье, Песчаном, Малиновом, Станице Луганской, Светлодарском, Богдановке.
"С целью недопущения вскрытия (мест расположения - ред.) техники, размещенной в нарушение минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) миссии ОБСЕ, выполняющих полеты над оккупированной вооруженными формированиями Украины территорией", - уточнили в ведомстве.
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По данным Народной милиции ЛНР, 22 октября ВС Украины осуществляли радиоподавление каналов управления БПЛА СММ ОБСЕ в районе населенного Знаменка, вследствие чего беспилотник вынужден был прекратить полет.
"Мы призываем ОБСЕ вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооруженные формирования, с целью сохранения достигнутого перемирия", - сказали в пресс-службе.
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