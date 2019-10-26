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РИА Новости

В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе

10:29 26.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВЫ, 26 окт - РИА Новости. Грузовой автомобиль с щебнем перевернулся на Киевском шоссе, водитель госпитализирован, сообщили в субботу РИА Новости в дежурной части столичной ГИБДД.
"На 32-v километре водитель грузового автомобиля не справился с управлением. В результате автомашина перевернулась", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель получил травмы и был госпитализирован. Перевернувшийся грузовик и рассыпавшийся щебень перекрыли две полосы шоссе.
В ГИБДД отмечают, что движение на данном участке трассы затруднено и просит водителей искать пути объезда.
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