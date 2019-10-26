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РИА Новости
Война в Сирии

США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*

10:28 26.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкНефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
Нефтяная скважина на окраине Дейр-эз-Зора
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Космическая разведка подтверждает, что войска США охраняли добычу нефти в Сирии и ее вывоз за пределы страны как до, так и после разгрома террористической группировки ИГ*, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ* в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии", - сказал он.

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Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМарк ЭсперМинистерство обороны РоссииИгорь КонашенковСирияСШАВ мире
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