США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Космическая разведка подтверждает, что войска США охраняли добычу нефти в Сирии и ее вывоз за пределы страны как до, так и после разгрома террористической группировки ИГ*, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Как свидетельствуют представленные снимки космической разведки Минобороны России, сирийская нефть и до, и после разгрома террористов ИГ* в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии", - сказал он.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".