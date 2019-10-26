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РИА Новости
Война в Сирии

Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии

10:25 26.10.2019
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© Cpl. Carlos LopezВоеннослужащие США в Сирии
Военнослужащие США в Сирии
© Cpl. Carlos Lopez
Военнослужащие США в Сирии
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Для защиты бензовозов, занимающихся контрабандой нефти в Сирии, США используют своих военных и ЧВК, при проблемах привлекают авиацию и спецназ, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США", - заявил Конашенков.
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Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".
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Война в СирииМинистерство обороны РоссииИгорь КонашенковСирияРоссияСШАВ мире
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