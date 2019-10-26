США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. США добывают нефть в Сирии с помощью оборудования, доставленного в обход собственных санкций, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"Добыча нефти осуществляется с помощью оборудования, предоставленного в обход всех американских санкций ведущими западными корпорациями", - сказал он.

При этом официально Вашингтон объявил санкции на поставку нефтепродуктов в Сирию, которые распространяются не только на американские компании, но и любые другие, заявил Конашенков.