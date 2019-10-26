В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. США занимаются "международным государственным бандитизмом", удерживая под своим контролем нефтяные месторождения на востоке Сирии вместо борьбы с терроризмом, заявил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Глава Пентагона Марк Эспер заявил в пятницу, что США намерены в ближайшее время принять меры для усиления позиций в районе сирийского Дейр-эз-Зора, чтобы предотвратить доступ террористов к нефтяным месторождениям. По его словам, США изучают, как переместить силы в регионе, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".

"То, чем сейчас занимается Вашингтон, - захват и удержание под своим вооруженным контролем нефтяных полей на востоке Сирии, - является, попросту говоря, международным государственным бандитизмом", - сказал Конашенков.

По его словам, причина такой деятельности "лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом".

"Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве - нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа", - подчеркнул представитель Минобороны России.

Он также заявил, что все находящиеся в Сирии углеводородные залежи "принадлежат не террористам ИГ* и тем более не "американским защитникам от террористов ИГ*", а исключительно Сирийской Арабской Республике".