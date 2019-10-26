Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало снимки космической разведки, свидетельствующие об американской контрабанде нефти из Сирии.

Как отмечает ведомство, фото подтверждают, что "сирийская нефть и до, и после разгрома террористов "Исламского государства"* в Заевфратье под надежной охраной военнослужащих США активно добывалась и массово направлялась бензовозами на переработку за пределы Сирии".

© Фото : Минобороны РФ Обстановка в Сирии. 26 октября 2019 © Фото : Минобороны РФ Обстановка в Сирии. 26 октября 2019

Так, на снимке нефтесборного пункта Даман (в 42 километрах восточнее провинции Дейр-эз-Зор), сделанном 23 августа, зафиксировано скопление машин. "Наблюдалось 90 единиц автомобильной техники, в том числе 23 бензовоза", — говорится в комментарии к снимку.

Кроме того, 5 сентября в провинции Хасеке находилось 25 автомобилей, в том числе 22 бензовоза. Три дня спустя, 8 сентября, в окрестностях Дер-Эз-Зора зафиксированы еще 36 машин (из них 32 бензовоза). В районе сухопутного промысла Меядин в тот же день находился 41 автомобиль, в том числе 34 бензовоза.

© Фото : Минобороны РФ Обстановка в Сирии. 26 октября 2019 © Фото : Минобороны РФ Обстановка в Сирии. 26 октября 2019

Как отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, американцы добывают нефть в Сирии с помощью оборудования, поставленного в обход их же собственных санкций.

"Под охраной американских военнослужащих и сотрудников американских ЧВК бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства. В случае любого нападения на такой караван для его защиты немедленно привлекаются силы специальных операций и боевая авиация США", — сказал он.

По словам Конашенкова, вывозом нефти занимается подконтрольная США компания "Сэдкаб", созданная при так называемой Автономной администрации Восточной Сирии, а доходы от контрабанды поступают на номерные счета американских ЧВК и спецслужб.

Генерал-майор добавил, что сейчас баррель контрабандной сирийской нефти оценивается в 38 долларов, так что ежемесячная выручка американских государственных служб превышает 30 миллионов долларов.

© Фото : Минобороны РФ Обстановка в Сирии. 26 октября 2019 © Фото : Минобороны РФ Обстановка в Сирии. 26 октября 2019

"За такой непрерывный, освобожденный от контроля и налогов американского государства финансовый поток руководство Пентагона и Лэнгли будут готовы охранять и оборонять нефтяные скважины в Сирии от мифических "скрытых ячеек ИГ*" бесконечно", — сказал он.

По мнению Конашенкова, Вашингтон, удерживая нефтяные поля на востоке Сирии, занимается международным государственным бандитизмом.

Причина такой деятельности, считает он, "лежит далеко от провозглашаемых Вашингтоном идеалов свободы и лозунгов по борьбе с терроризмом".

© Фото : Минобороны РФ Обстановка в Сирии. 26 октября 2019 © Фото : Минобороны РФ Обстановка в Сирии. 26 октября 2019

"Ни в международном праве, ни в самом американском законодательстве — нигде нет и не может быть ни одной законной задачи для американских войск по охране и обороне углеводородных залежей Сирии от самой Сирии и ее народа", — заключил представитель Минобороны.

Накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США изучают обстановку в районе Дейр-эз-Зора и намерены в ближайшее время усилить там позиции, "чтобы обеспечить безопасность нефтяных месторождений".