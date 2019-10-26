Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Очевидица рассказала РЕН ТВ о хлопке газа и пожаре в кафе в Улан-Удэ, где пострадали 12 человек.
"Я к этому месту подходила, и просто такой мощный взрыв, мощный хлопок", — сказала она.
После этого она увидела, как из кафе в порванной одежде выбежали две девушки с окровавленными лицами.
Там был какой-то парень, я говорю: "Посмотри, может, кто-то еще там остался". Он только туда начал подходить и говорит: "Там еще один газовый баллон". И мы все отошли, — рассказала очевидица, добавив, что сразу после этого на место происшествия прибыли экстренные службы.
По данным следствия, утром в центре Улан-Удэ в кафе прогремел взрыв, за которым последовал пожар. В момент происшествия в здании были только сотрудники.
Всего пострадали 12 человек, госпитализированы пятеро. Двое находятся в реанимации.
В мэрии Улан-Удэ Хлопок заявили, что причиной хлопка газа могло стать нарушение правил эксплуатации бытового газа.