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РИА Новости

Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ

10:05 26.10.2019
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Красный крест на новом автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Очевидица рассказала РЕН ТВ о хлопке газа и пожаре в кафе в Улан-Удэ, где пострадали 12 человек.
"Я к этому месту подходила, и просто такой мощный взрыв, мощный хлопок", — сказала она.
После этого она увидела, как из кафе в порванной одежде выбежали две девушки с окровавленными лицами.
Там был какой-то парень, я говорю: "Посмотри, может, кто-то еще там остался". Он только туда начал подходить и говорит: "Там еще один газовый баллон". И мы все отошли, — рассказала очевидица, добавив, что сразу после этого на место происшествия прибыли экстренные службы.
По данным следствия, утром в центре Улан-Удэ в кафе прогремел взрыв, за которым последовал пожар. В момент происшествия в здании были только сотрудники.
Всего пострадали 12 человек, госпитализированы пятеро. Двое находятся в реанимации.
В мэрии Улан-Удэ Хлопок заявили, что причиной хлопка газа могло стать нарушение правил эксплуатации бытового газа.
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