Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ

Там был какой-то парень, я говорю: "Посмотри, может, кто-то еще там остался". Он только туда начал подходить и говорит: "Там еще один газовый баллон". И мы все отошли, — рассказала очевидица, добавив, что сразу после этого на место происшествия прибыли экстренные службы.