Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела

ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 36 нарушениях режима прекращения огня.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 23 раза, множественные осколочные ранения ног получил мужчина 1969 года рождения ", - сказал представитель ведомства.