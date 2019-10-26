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РИА Новости

Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:49 26.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
Дом на окраине Петровского района Донецка, сгоревший от прямого попадания снаряда в ходе обстрела
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 26 окт - РИА Новости. Украинские силовики 23 раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, ранения получил один мирный житель, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В пятницу в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 36 нарушениях режима прекращения огня.
Боец народной милиции ДНР в окрестностях села Коминтерново Донецкой области
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 23 раза, множественные осколочные ранения ног получил мужчина 1969 года рождения ", - сказал представитель ведомства.
Он указал, что по территории республики выпущено 28 мин и снарядов, при обстрелах применялись гранатометы и стрелковое оружие, в зоне обстрела оказались районы 16 населенных пунктов республики.
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