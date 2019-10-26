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РИА Новости

Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве

09:49 26.10.2019
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© РИА Новости / Максим БлиновПрохожий во время дождя на Красной площади
Прохожий во время дождя на Красной площади
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Облачная погода без осадков ожидает москвичей в субботу, воздух в столице прогреется до 13 градусов, рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, отметив, что это последние теплые выходные осени в столице.
"Много облаков, до осадков дело не дойдет, даже возможны неустойчивые прояснения. В столице сегодня плюс 11-13, по области - 9-14, это на 6-7 градусов выше, чем положено по климатической норме конца октября", - сказал Тишковец.
Метеоролог также добавил, что ветер юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление падает и составит 742 миллиметров ртутного столба.
По словам Тишковца, это последние теплые выходные осени в Москве: со следующей недели погода в столице значительно ухудшится - похолодает и ожидается мокрый снег с дождем.
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"Это последние теплые выходные, завтра уже без осадков не обойдется, но пока что еще будет тепло: в районе 9-14, а завтра, может даже, 10-15. Такого тепла, конечно, больше уже не будет…. Нужно готовиться к резкому похолоданию на следующей неделе и к снегу", - сказал специалист.
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