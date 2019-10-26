В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек

Авария произошла в субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Погибли восемь человек, в том числе ребёнок, пять пострадали - их состояние оценивается как тяжелое. В микроавтобусе была фольклорная группа "Сударушки", сообщили РИА Новости в Доме Культуры, где занимаются артистки.