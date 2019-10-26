В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело после столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли восемь человек, сообщается на сайте СК РФ.
Авария произошла в субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Погибли восемь человек, в том числе ребёнок, пять пострадали - их состояние оценивается как тяжелое. В микроавтобусе была фольклорная группа "Сударушки", сообщили РИА Новости в Доме Культуры, где занимаются артистки.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - говорится в сообщении.