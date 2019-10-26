Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T09:42Z
https://ria.ru/20191026/1560247213.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155984/23/1559842353_0:160:3078:1892_1036x0_80_0_0_e66627a6124b5873d6b9d8807f788fdb.jpg
РИА Новости

Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

09:42 26.10.2019
427
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
МАССАНДРА, 26 окт - РИА Новости. Тележурналист, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев единогласно избран председателем Союза виноградарей и виноделов России, решение принято в субботу на ежегодном собрании организации, которое проходит в рамках IX Всероссийского саммита виноделов в Крыму, передает корреспондент РИА Новости.
"В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея - продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина -  предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино". Спустя век у России - новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу", - сказал Киселев РИА Новости.
Вино в бокале
20 апреля, 12:25РИА Новости
В Крыму воссоздали античное вино
Союз виноделов с 2010 года возглавлял бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.
Союз виноградарей и виноделов России существует с 2001 года и объединяет как комитеты по виноградарству и виноделию Краснодарского, Ставропольского краев, Дагестана и других регионов РФ, так и отдельных производителей не только из винодельческих регионов.
IX Всероссийский саммит виноделов впервые проходит в Крыму на площадке ГУП РК "ПАО Массандра". В рамках саммита планируется подвести предварительные итоги работы российских виноделов за 2019 год и определить вектор будущих изменений отрасли. В саммите принимают участие представители власти, международные эксперты, влиятельные российские бизнесмены, представители крупнейших деловых организаций.
Дмитрий Киселев - журналист и телеведущий, генеральный директор МИА "Россия сегодня" и совладелец винодельческого хозяйства Cock t`est belle в Крыму.
Основатель крымского объединения Культпросвет, генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев и арт-директор фестиваля российский рэпер Павел Кравцов на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Rap Koktebel – 2019 в Крыму
29 августа, 00:35Культура
Киселев рассказал о предпочтениях публики на Rap Koktebel
6201416
Обсудить 0
Россия сегодняДмитрий КиселевКрымРоссияОбщество
Рекомендуем
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
РИА
Новости
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Попов прокомментировал инцидент с выгнанным из студии украинским экспертом
Отец заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин
Отец Бутиной прилетел в Москву встречать дочь
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Американский эксперт назвал Россию главным победителем в Сирии
Лента
новостей
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В попавшем в ДТП на Алтае микроавтобусе ехала группа артистов
Мария Бутина: Почти дома!
Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Энергетический капкан: Москва и Брюссель загнали Польшу в ловушку
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Крупные ДТП с участием автобусов в России в 2019 году
Зрители в кинотеатре
В Госдуме предложили ограничить рекламу в кинотеатрах десятью минутами
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на сессии Архитектура общественного здоровья: международный опыт и национальные приоритеты в рамках ПМЭФ-2019
Яровая призвала запретить работу "черных коллекторов" с долгами граждан
Вольфганг Амадей Моцарт
Композитор дописала недостающую часть "Маленькой ночной серенады" Моцарта
Символический сварной шов Турецкого потока
"Нафтогаз" сообщил об аресте 100 процентов акций "Южного потока"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
09:34Власти Улан-Удэ назвали предварительную причину хлопка газа в кафе
Лента новостейМолния