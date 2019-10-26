Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России

"В условиях создания отрасли на новых принципах для меня это очень ответственное дело. Идея - продолжение линии князя Ильи Сергеевича Голицина - предложить России и миру с наших виноградников, как говорил князь, "чистое вино". Спустя век у России - новая попытка. Новый законопроект о развитии виноградарства и виноделия в России дает сейчас такой шанс. Надеюсь на общую работу", - сказал Киселев РИА Новости.