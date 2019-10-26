Власти Улан-Удэ назвали предварительную причину хлопка газа в кафе

КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Хлопок газа и пожар в кафе в Улан-Удэ, где пострадали 12 человек, мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации бытового газа, сообщает мэрия.

По данным СК региона, утром в центре Улан-Удэ в кафе произошел взрыв с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. СК проводит проверку. Внутри кафе есть повреждения. Пожар потушен. В результате пострадали 12 человек, госпитализированы пятеро. В реанимации - два человека.