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РИА Новости

Власти Улан-Удэ назвали предварительную причину хлопка газа в кафе

09:34 26.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкДежурная часть МЧС в Тамбове
Дежурная часть МЧС в Тамбове
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Хлопок газа и пожар в кафе в Улан-Удэ, где пострадали 12 человек, мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации бытового газа, сообщает мэрия.
По данным СК региона, утром в центре Улан-Удэ в кафе произошел взрыв с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. СК проводит проверку. Внутри кафе есть повреждения. Пожар потушен. В результате пострадали 12 человек, госпитализированы пятеро. В реанимации - два человека.
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"Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации бытового газа. В медицинские учреждения города доставлено 12 пострадавших, из них 7 отпущены на амбулаторное лечение, 5 госпитализировано. Все пострадавшие являются работниками кафе", - говорится в сообщении.
По оперативной сводке информация о происшествии сразу же поступила мэру города Улан-Удэ Игорю Шутенкову. По поручению главы Улан-Удэ все городские службы работают в усиленном режиме.
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