Власти Улан-Удэ назвали предварительную причину хлопка газа в кафе

КРАСНОЯРСК, 26 окт - РИА Новости. Хлопок газа и пожар в кафе в Улан-Удэ, где пострадали 12 человек, мог произойти из-за нарушения правил эксплуатации бытового газа, сообщает мэрия.
По данным СК региона, утром в центре Улан-Удэ в кафе произошел взрыв с последующим возгоранием горючих материалов внутри помещения. В заведении в это время находился только персонал. СК проводит проверку. Внутри кафе есть повреждения. Пожар потушен. В результате пострадали 12 человек, госпитализированы пятеро. В реанимации - два человека.
"Взрывной волной выбиты стёкла, повреждены стены, окна, мебель. Предварительная причина взрыва - нарушение правил эксплуатации бытового газа. В медицинские учреждения города доставлено 12 пострадавших, из них 7 отпущены на амбулаторное лечение, 5 госпитализировано. Все пострадавшие являются работниками кафе", - говорится в сообщении.
По оперативной сводке информация о происшествии сразу же поступила мэру города Улан-Удэ Игорю Шутенкову. По поручению главы Улан-Удэ все городские службы работают в усиленном режиме.