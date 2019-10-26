В попавшем в ДТП на Алтае микроавтобусе ехала группа артистов

ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае

© Фото : МЧС России ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае

БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Фольклорная группа "Сударушки" находилась в микроавтобусе, попавшем в ДТП на трассе Алтайского края, где погибли восемь человек, рассказали РИА Новости в Доме Культуры, где занимаются артистки.

Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Восемь человек погибли, пять пострадали.

"Наш коллектив из села Кабаково направлялся на творческий фольклорный фестиваль. В автобусе находились одни женщины, все в возрасте, пока говорят, что двое погибли", - сказали в ДК.

Минздрав уточняет, что одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ, в это медучреждение также уже выехали врачи Краевого центра медицины катастроф для организации эвакуации пациентки в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.