В попавшем в ДТП на Алтае микроавтобусе ехала группа артистов

БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Фольклорная группа "Сударушки" находилась в микроавтобусе, попавшем в ДТП на трассе Алтайского края, где погибли восемь человек, рассказали РИА Новости в Доме Культуры, где занимаются артистки.
Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Восемь человек погибли, пять пострадали.
"Наш коллектив из села Кабаково направлялся на творческий фольклорный фестиваль. В автобусе находились одни женщины, все в возрасте, пока говорят, что двое погибли", - сказали в ДК.
Минздрав уточняет, что одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ, в это медучреждение также уже выехали врачи Краевого центра медицины катастроф для организации эвакуации пациентки в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
Еще три человека были доставлены попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу.