Отец Бутиной прилетел в Москву встречать дочь

БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Семья россиянки Марии Бутиной, освобожденной из тюрьмы в США и вылетевшей в Москву, встречает ее в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости отец девушки Валерий Бутин.

"Из Барнаула я прилетел один, здесь ко мне присоединилась младшая дочь. Волнуюсь, мы готовы встречать Машу", - сказал Бутин.

Бутина, которая была осуждена в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, после отбытия наказания была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию.