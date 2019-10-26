Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T09:21Z
https://ria.ru/20191026/1560246852.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152938/20/1529382001_0:154:3200:1954_1036x0_80_0_0_74aaef04d127d71bf72b5c48cda21e34.jpg
РИА Новости

Отец Бутиной прилетел в Москву встречать дочь

09:21 26.10.2019
536
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкОтец заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин
Отец заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Отец заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин . Архивное фото
БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Семья россиянки Марии Бутиной, освобожденной из тюрьмы в США и вылетевшей в Москву, встречает ее в столичном аэропорту Шереметьево, сообщил РИА Новости отец девушки Валерий Бутин.
"Из Барнаула я прилетел один, здесь ко мне присоединилась младшая дочь. Волнуюсь, мы готовы встречать Машу", - сказал Бутин.
Рейс "Аэрофлота" SU-111 совершит посадку в аэропорту "Шереметьево" в 12.15 мск в субботу.
Бутина, которая была осуждена в США за сговор с целью незаконной работы иностранным агентом, после отбытия наказания была переведена в иммиграционную тюрьму в штате Флорида в рамках процесса депортации в Россию.
Мария Бутина: Почти дома!
08:32РИА Новости
Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине
1411112
Обсудить 1
Дело Марии Бутиной в СШАМария БутинаМоскваРоссияВ мире
Рекомендуем
Мария Бутина: Почти дома!
Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине
РИА
Новости
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Ольга Скабеева и Евгений Попов
Попов прокомментировал инцидент с выгнанным из студии украинским экспертом
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Американский эксперт назвал Россию главным победителем в Сирии
Лента
новостей
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
В попавшем в ДТП на Алтае микроавтобусе ехала группа артистов
Клименко: лечение наркомании должно быть добровольным
В Якутии проверят интернат, откуда в больницу поступил истощенный пациент
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Мария Бутина
В самолете Бутину угостили тульским пряником и перевели в бизнес-класс
Мария Бутина
Бутина рассказала, что она сделает в первую очередь по прилете в Россию
Автомобиль скорой помощи
Россиянин ранил ножом жену и попросил сказать, что на нее напали в подъезде
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
В МИД Кувейта заявили об отсутствии военного решения сирийского кризиса
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
09:34Власти Улан-Удэ назвали предварительную причину хлопка газа в кафе
Лента новостейМолния