Попов прокомментировал инцидент с выгнанным из студии украинским экспертом

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов заявил в Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов заявил в Instagram , что его передача — не то место, где можно "нести бред", а отрезвить и осадить председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана должны были еще парламентские выборы.

Ранее украинского эксперта выгнали из студии телеканала "Россия 1" за то, что он начал хамить ведущему.

"Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача - это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены", — написал Попов.

Он напомнил, что на выборах за Трюхана проголосовало 2% харьковчан. Это, по его словам, не отрезвило председателя правления "Европейского движения Украины".

Телеведущий отметил, что украинский эксперт стал забывать, что тот — "ходячая и говорящая красноречивая иллюстрация бардака, в котором вынужден существовать братский народ".