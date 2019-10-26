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РИА Новости

Попов прокомментировал инцидент с выгнанным из студии украинским экспертом

09:11 26.10.2019 (обновлено: 09:13 26.10.2019)
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© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"Ольга Скабеева и Евгений Попов
Ольга Скабеева и Евгений Попов
© Фото : пресс-служба Телеканала "Россия"
Ольга Скабеева и Евгений Попов. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Ведущий программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" Евгений Попов заявил в Instagram, что его передача — не то место, где можно "нести бред", а отрезвить и осадить председателя правления общественной организации "Европейское движение Украины" Вадима Трюхана должны были еще парламентские выборы.
Ранее украинского эксперта выгнали из студии телеканала "Россия 1" за то, что он начал хамить ведущему.
"Убежденный бандеровец поверил в себя, решил вдруг, что респектабельная передача - это генделик, где можно нести бред, забрызгивая слюной стены", — написал Попов.
Он напомнил, что на выборах за Трюхана проголосовало 2% харьковчан. Это, по его словам, не отрезвило председателя правления "Европейского движения Украины".
Телеведущий отметил, что украинский эксперт стал забывать, что тот — "ходячая и говорящая красноречивая иллюстрация бардака, в котором вынужден существовать братский народ".
"Пусть приходит в себя", — подытожил Попов.
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
5 июня, 00:52РИА Новости
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
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Евгений ПоповРоссияУкраинаПолитика
Популярные комментарии
Интересно, а можно эти шоу ночью показывать, а днем фильмы, мультфильмы, образовательные передачи ставить? Там где фигурирует ругань, хамство, сутяжничество и прочий негатив не должно транслироваться утром, днем и вечером.
26 октября, 10:35
oostan.maksim
7510004
Когда российские политологи участвующие в этих бездарных полит шоу не в состоянии доказать свою правоту,в ход вступают представители правящей власти и силой доказывают правоту российских политологов ,удаляя из студии их оппонентов , показывая : "тот прав у кого больше прав ".
26 октября, 10:40
Иван Челышков
27000022
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