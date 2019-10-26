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РИА Новости

В Якутии проверят интернат, откуда в больницу поступил истощенный пациент

09:10 26.10.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковКлименко: лечение наркомании должно быть добровольным
Клименко: лечение наркомании должно быть добровольным
© РИА Новости / Виталий Аньков
ЯКУТСК, 26 окт - РИА Новости. Прокуратура Якутии проверит дом-интернат, откуда в больницу поступил пациент весом в 15 килограммов и в истощенном состоянии, сообщает пресс-служба ведомства.
В пятницу местные СМИ сообщили о том, что в мохсоголлохскую больницу из психоневрологического дома-интерната поступил 21-летний Иван М., страдающий детским церебральным параличом. Навестившая его мать рассказала журналистам, что сын весит всего 15 килограммов и пусть и "ранее был худым, но до такого истощения никогда не доходил". Женщина также пожаловалась, что в интернате ей не дают возможности помочь сыну, хотя она не лишена родительских прав.
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"Прокуратура Хангаласского района проводит проверку по данным о поступлении в учреждение здравоохранения в состоянии истощения пациента, проживающего в Мохсоголлохском психоневрологическом доме-интернате. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению домом-интернатом законодательства об охране жизни и здоровья пациентов, о порядке их содержания и обеспечения, в том числе надлежащим питанием, и другим вопросам", - отметили в прокуратуре.
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