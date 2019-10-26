В Якутии проверят интернат, откуда в больницу поступил истощенный пациент

В пятницу местные СМИ сообщили о том, что в мохсоголлохскую больницу из психоневрологического дома-интерната поступил 21-летний Иван М., страдающий детским церебральным параличом. Навестившая его мать рассказала журналистам, что сын весит всего 15 килограммов и пусть и "ранее был худым, но до такого истощения никогда не доходил". Женщина также пожаловалась, что в интернате ей не дают возможности помочь сыну, хотя она не лишена родительских прав.