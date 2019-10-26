Американский эксперт назвал Россию главным победителем в Сирии

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Американский эксперт в беседе с РИА Новости назвал Россию главным победителем в Сирии после заключения сочинского меморандума.

Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.

По мнению эксперта Совета по международным отношениям (США) Генри Берни, президент РФ Владимир Путин "хочет, чтобы (сирийский лидер Башар) Асад полностью консолидировал власть по всей Сирии". "Он не мог этого сделать в присутствии США (в Сирии). Так что фактически Турция сыграла ему на руку. Следующим шагом России c Асадом будет взятие Идлиба. Россия является реальным большим победителем", - заявил Берни.

По его мнению, на Турцию будет оказываться давление, чтобы в конечном итоге ее силы покинули территорию Сирии.

С тем, что турецкое присутствие временное, согласна и эксперт Ближневосточного института по турецким исследованиям Гёнул Тол. "В конечном итоге они попросят турецкие силы уйти", - считает она.

Эксперт также отметила, что с новыми российско-турецкими договоренностями Анкара стала "на один шаг ближе к тому, чтобы признать режим Асада". Так, в частности, она упомянула отсылку в Сочинском меморандуме к Аданскому соглашению между Сирией и Турцией от 1998 года.

Тол также полагает, что возможное увеличение американского контингента в Сирии для обеспечения безопасности нефтеносных районов, является "нереалистичным" и "не исправит проблемы США в Сирии".