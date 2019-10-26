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РИА Новости
Война в Сирии

Американский эксперт назвал Россию главным победителем в Сирии

09:07 26.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Бронеавтомобили военной полиции РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости, Татьяна Смайловски. Американский эксперт в беседе с РИА Новости назвал Россию главным победителем в Сирии после заключения сочинского меморандума.
Ранее РФ и Турция подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышли.
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По мнению эксперта Совета по международным отношениям (США) Генри Берни, президент РФ Владимир Путин "хочет, чтобы (сирийский лидер Башар) Асад полностью консолидировал власть по всей Сирии". "Он не мог этого сделать в присутствии США (в Сирии). Так что фактически Турция сыграла ему на руку. Следующим шагом России c Асадом будет взятие Идлиба. Россия является реальным большим победителем", - заявил Берни.
По его мнению, на Турцию будет оказываться давление, чтобы в конечном итоге ее силы покинули территорию Сирии.
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С тем, что турецкое присутствие временное, согласна и эксперт Ближневосточного института по турецким исследованиям Гёнул Тол. "В конечном итоге они попросят турецкие силы уйти", - считает она.
Эксперт также отметила, что с новыми российско-турецкими договоренностями Анкара стала "на один шаг ближе к тому, чтобы признать режим Асада". Так, в частности, она упомянула отсылку в Сочинском меморандуме к Аданскому соглашению между Сирией и Турцией от 1998 года.
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Тол также полагает, что возможное увеличение американского контингента в Сирии для обеспечения безопасности нефтеносных районов, является "нереалистичным" и "не исправит проблемы США в Сирии".
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что США изучают сценарий, согласно которому для охраны нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии будут направлены 500 американских военнослужащих. Этот сценарий предусматривает развертывание в регионе нескольких десятков танков, о чем ранее писало издание Newsweek, уточняя, что речь идет о танках "Абрамс".
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