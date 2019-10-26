В МИД Кувейта заявили об отсутствии военного решения сирийского кризиса

БАКУ, 26 окт – РИА Новости. Военного решения сирийского кризиса не существует, решение проблемы состоит в выполнении соответствующих резолюций ООН, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Халид Аль-Хамад ас-Сабах.

"Нет военного решения сирийского кризиса. Мы поддерживаем усилия, резолюции ООН.... Приветствуем создание Конституционного комитета, который соберется 30 октября", - заявил министр, выступая на саммите Движения неприсоединения в Баку.

Решение о создании конституционного комитета САР было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.

В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Первое заседание Конституционного комитета должно пройти в Женеве 30 октября.