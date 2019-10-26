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РИА Новости
Война в Сирии

В МИД Кувейта заявили об отсутствии военного решения сирийского кризиса

09:01 26.10.2019
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© AP Photo / Lefteris PitarakisДым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
Дым над сирийским городом Рас-эль-Айн. 18 октября 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
БАКУ, 26 окт – РИА Новости. Военного решения сирийского кризиса не существует, решение проблемы состоит в выполнении соответствующих резолюций ООН, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Кувейта шейх Сабах Халид Аль-Хамад ас-Сабах.
"Нет военного решения сирийского кризиса. Мы поддерживаем усилия, резолюции ООН.... Приветствуем создание Конституционного комитета, который соберется 30 октября", - заявил министр, выступая на саммите Движения неприсоединения в Баку.
Решение о создании конституционного комитета САР было принято в январе 2018 года в Сочи на конгрессе сирийского национального диалога.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Первое заседание Конституционного комитета должно пройти в Женеве 30 октября.
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Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. После объявления о победе над террористами на первый план в стране выступает политическое урегулирование, возвращение беженцев и восстановление инфраструктуры.
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