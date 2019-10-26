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РИА Новости

СК начал проверку после ДТП на Алтае, в котором погибли восемь человек

08:50 26.10.2019 (обновлено: 09:29 26.10.2019)
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© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краюДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
© Фото : ГУ МЧС России по Алтайскому краю
БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Следователи Алтайского края выясняют обстоятельства столкновения двух микроавтобусов, в результате которого погибли восемь человек, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - уточнили в СК.
Авария произошла в субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Погибли восемь человек, в том числе ребёнок, пять пострадали - их состояние оценивается как тяжелое.
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