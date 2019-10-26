Пострадавшие в крупном ДТП на Алтае находятся в тяжелом состоянии

БАРНАУЛ, 26 окт - РИА Новости. Медики оценивают состояние пяти пострадавших в ДТП с двумя микроавтобусами на Алтае как тяжелое, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.

Авария произошла в субботу утром на 74-м километре федеральной трассы А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов. Столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Погибли восемь человек, шесть на месте, ребёнок по пути в больницу и ещё один человек умер в больнице, пять пострадали.

"Всем пострадавшим в ДТП на федеральной трассе А-322 оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние пациентов специалисты оценивают как тяжёлое. В медучреждение уже прибыли врачи Краевого центра медицины катастроф. После стабилизации состояния пациентов их доставят в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи", - сказали в ведомстве.

Минздрав уточняет, что одна пациентка доставлена в Калманскую ЦРБ, в это медучреждение также уже выехали врачи Краевого центра медицины катастроф для организации эвакуации пациентки в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Еще три человека были доставлены попутным транспортом в Алейскую центральную районную больницу.