Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

БАРНАУЛ, 26 окт — РИА Новости. В ДТП на Алтае погибли восемь человек, в том числе один ребенок, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

Изначально МЧС сообщало о пяти погибших и пяти раненых.

Авария произошла утром на 74-м километре федеральной трассы А-322. На границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Всего в двух машинах находились 15 человек.

Позже стало известно, что в микроавтобусе ехала фольклорная группа "Сударушки" из села Кабаково. Артисты направлялись на фольклорный фестиваль. Как рассказали РИА Новости в доме культуры, где занимается группа, по крайней мере две участницы коллектива погибли.

По предварительным данным, водителя Nissan всего дважды привлекали к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения — в 2017 и 2018 годах. Однако права управлять именно этим автомобилем он не имел и не был внесен в страховой полис ОСАГО.