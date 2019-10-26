Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, заявила в интервью RT и Sputnik, что ждет момента, когда окажется на родине.

"Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда наконец-то окажусь на родной земле", — сказала она.

Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".

Дело Бутиной

Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом".

Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.

Срок Бутиной истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней.