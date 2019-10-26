Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, заявила в интервью RT и Sputnik, что ждет момента, когда окажется на родине.
"Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда наконец-то окажусь на родной земле", — сказала она.
Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".
Дело Бутиной
Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом".
Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
Срок Бутиной истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней.
Россиянка вылетела в Москву из Майами рейсом "Аэрофлота" SU-111. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 12:15.