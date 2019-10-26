Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T09:52Z
https://ria.ru/20191026/1560246023.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156024/65/1560246518_0:0:640:360_1036x0_80_0_0_aba9c299cda1856de3737b9cbcbf8edb.jpg
РИА Новости

Бутина призналась, что очень ждет, когда окажется на родине

08:32 26.10.2019 (обновлено: 09:52 26.10.2019)
3115
МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Россиянка Мария Бутина, депортированная из США, заявила в интервью RT и Sputnik, что ждет момента, когда окажется на родине.
"Ну что, ребят, почти дома, совсем чуть-чуть осталось. Я очень-очень жду, когда наконец-то окажусь на родной земле", — сказала она.
Бутина поблагодарила журналистов за поддержку, а также призналась, что "это был очень долгий и болезненный опыт".

Дело Бутиной

Марию Бутину задержали в июле 2018 года и осудили на 18 месяцев за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом".
Она признала себя виновной, в противном случае ей грозило бы многолетнее тюремное заключение.
Срок Бутиной истекал 5 ноября, но его сократили на десять дней.
Россиянка вылетела в Москву из Майами рейсом "Аэрофлота" SU-111. Самолет должен приземлиться в Шереметьево в 12:15.
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
05:18РИА Новости
Адвокат Бутиной просил проверить возможные нарушения прокуратуры США
95903215
Обсудить 12
Мария БутинаШереметьево (аэропорт)РоссияСШАВ мире
Рекомендуем
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
РИА
Новости
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Лента
новостей
Здание МИД России
Захарова прокомментировала протест Киева из-за доставки гумпомощи Донбассу
Автомобиль скорой помощи
Россиянин ранил ножом жену и попросил сказать, что на нее напали в подъезде
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Отец заключенной под стражу в США россиянки Марии Бутиной Валерий Бутин
Отец Бутиной прилетел в Москву встречать дочь
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Энергетический капкан: Москва и Брюссель загнали Польшу в ловушку
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до семи человек
Кадр из сериала Твин Пикс
СМИ назвали самый страшный сериал в истории телевидения
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
09:34Власти Улан-Удэ назвали предварительную причину хлопка газа в кафе
Лента новостейМолния