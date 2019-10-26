В Уфе вспыхнул пожар в административном здании

УФА, 26 окт - РИА Новости. Более 40 спасателей выехали на ликвидацию задымления в административном здании в Уфе, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным другого источника РИА Новости в правоохранительных органах, загорелось административное здание управления ФСИН по Башкирии.
"В 08.45 мск поступило сообщение о задымлении в административном здании на улице Достоевского 39 в Уфе. На место по 2 рангу пожара направлены силы и средства МЧС России. По прибытии установлено, что происходит сильное задымление в кабинете на втором этаже. В ликвидации происшествия задействовано 14 единиц техники и 44 человека. Пострадавших нет", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Ведомство отмечает, что на месте находится начальник Главного управления МЧС России по республике Башкортостан Марат Латыпов и врио начальника УФСИН по региону Ильнур Адгамов. Ситуация находится на контроле.