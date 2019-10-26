Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-26T08:29Z
https://ria.ru/20191026/1560245950.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/147756/80/1477568089_0:115:2201:1353_1036x0_80_0_0_588057b4cd44cfb80f3a131ad031cab2.jpg
РИА Новости

В Уфе вспыхнул пожар в административном здании

08:29 26.10.2019
401
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИсполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
УФА, 26 окт - РИА Новости. Более 40 спасателей выехали на ликвидацию задымления в административном здании в Уфе, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по Башкирии.
По данным другого источника РИА Новости в правоохранительных органах, загорелось административное здание управления ФСИН по Башкирии.
"В 08.45 мск поступило сообщение о задымлении в административном здании на улице Достоевского 39 в Уфе. На место по 2 рангу пожара направлены силы и средства МЧС России. По прибытии установлено, что происходит сильное задымление в кабинете на втором этаже. В ликвидации происшествия задействовано 14 единиц техники и 44 человека. Пострадавших нет", - сообщает ГУ МЧС по Башкирии.
Ведомство отмечает, что на месте находится начальник Главного управления МЧС России по республике Башкортостан Марат Латыпов и врио начальника УФСИН по региону Ильнур Адгамов. Ситуация находится на контроле.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Вчера, 12:01РИА Новости
В Башкирии девятилетняя девочка погибла при пожаре в дачном доме
000100
Обсудить 0
Федеральная служба исполнения наказаний РФМЧС РФУфаРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Скорая помощь в Таиланде
В Таиланде мужчина спас жену от кремации заживо
РИА
Новости
Фрагмент из выпуска шоу Голос от 25 октября
Участника шоу "Голос" раскритиковали за отказ жать руку Сюткину
Автомобиль скорой помощи
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании. 23 октября 2019
Байден угрожает Путину и требует денег на спасение Америки
Лента
новостей
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
В Португалии появился на свет ребенок "без лица"
Победительница конкурса Мисс Украина 2019 Маргарита Паша
"Мисс Украина — 2019" необычно ответила на вопрос "Чей Крым?"
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
Энергетический капкан: Москва и Брюссель загнали Польшу в ловушку
Полиция
В Подмосковье братья-близнецы из ДНР покончили с собой, сообщил источник
ДТП с участием двух микроавтобусов в Алтайском крае
Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Так в представлении художника проявляется далекое прошлое Антарктиды, населенной больше 200 миллионов лет назад динозаврами
Чудовища Антарктиды. Ученые нашли самых необычных динозавров
Сотрудник полиции возле служебного автомобиля
В Татарстане женщину укололи на улице шприцем с наркотиком
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток, 19 ноября 2018 года
Дочка "Газпрома" прокомментировала арест акций судом Амстердама
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
Медведев ответил министру из США на слова о вступлении Узбекистана в ЕАЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:21В ООН назвали содержание Бутиной в одиночной камере бесчеловечным
11:07Выгнанный из студии "России 1" украинский эксперт прокомментировал инцидент
10:49Эксперт оценил решение США восстановить беспошлинную торговлю с Украиной
10:36Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей на следующей неделе
10:35ВСУ разместили бронетехнику у линии соприкосновения, заявили в ЛНР
10:31В Москве почтили память жертв теракта на Дубровке
10:29В новой Москве перевернувшийся грузовик перекрыл две полосы Киевского шоссе
10:28США контролировали добычу нефти в Сирии до и после разгрома ИГ*
10:25Спецназ и авиация защищают американские бензовозы с нефтью из Сирии
10:20США завезли в Сирию нефтедобывающее оборудование в обход своих санкций
10:18Доходы от контрабанды сирийской нефти поступают на счета американских ЧВК
10:16В Минобороны назвали ежемесячный доход США от контрабанды сирийской нефти
10:12В Минобороны назвали захват нефтяных полей Вашингтоном в Сирии бандитизмом
10:09Минобороны опубликовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
10:05Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ
09:49Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49Суббота и воскресенье станут последними теплыми днями этой осени в Москве
09:47В Алтайском крае завели дело после ДТП, где погибли восемь человек
09:42Дмитрий Киселев возглавил Союз виноделов России
09:34Власти Улан-Удэ назвали предварительную причину хлопка газа в кафе
Лента новостейМолния