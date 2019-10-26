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РИА Новости

В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе

07:52 26.10.2019 (обновлено: 09:58 26.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Семерых из 12 пострадавших при хлопке газа в кафе в Бурятии госпитализировали в больницу Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.
"Семеро госпитализированы, один из них — 17-летний юноша. Он в детской больнице с ожогами. Трое из госпитализированных — с ожогами, остальные — с различными травмами. Одна женщина в реанимации, состояние тяжелое. Пятеро из 12 пострадавших осмотрены и отпущены домой", — сказала собеседница агентства.
Автомобили скорой помощи
06:31РИА Новости
Один из пострадавших при хлопке газа в кафе в Улан-Удэ находится в коме
По информации следствия, утром в кафе прогремел взрыв. Вслед за этим начался пожар. В заведении в это время находился только персонал. К настоящему моменту возгорание потушено.
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Следственный комитет РФМЧС РФРоссияБурятияПроисшествия
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