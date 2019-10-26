В Улан-Удэ 12 человек пострадали при взрыве газа в кафе

КРАСНОЯРСК, 26 окт — РИА Новости. Семерых из 12 пострадавших при хлопке газа в кафе в Бурятии госпитализировали в больницу Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

"Семеро госпитализированы, один из них — 17-летний юноша. Он в детской больнице с ожогами. Трое из госпитализированных — с ожогами, остальные — с различными травмами. Одна женщина в реанимации, состояние тяжелое. Пятеро из 12 пострадавших осмотрены и отпущены домой", — сказала собеседница агентства.