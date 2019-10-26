Число погибших в ДТП в Алтайском крае увеличилось до семи человек

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Семь человек, по уточненным данным, погибли, девять пострадали в столкновении двух микроавтобусов в Алтайском крае, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что на 74-м километре федеральной трассы А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. Изначально МЧС сообщало о пяти погибших, в том числе ребенке, и пяти раненых.
"По уточненным данным, семь человек погибли и девять получили травмы в двух транспортных средствах", — сказал собеседник агентства.
В ведомстве также добавили, что всего в двух транспортных средствах находились 15 человек.
Всех пострадавших госпитализировали.