Роспотребнадзор порекомендовал россиянам проводить ежедневную зарядку

МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил россиянам в День гимнастики 26 октября, что нужно каждое утро проводить зарядку, поскольку полное отсутствие физической активности способствует болезням.

Отмечается, что гигиеническое значение физических упражнений очень велико. Важнейший вид самостоятельных занятий – утренняя зарядка, которую необходимо делать каждому независимо от вида деятельности - умственной или физической, подчеркивает Роспотребнадзор.

"Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начать с пяти минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут. Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении. Утренняя гимнастика должна состоять из восьми-десяти упражнений, повторяющихся примерно десять раз", - сообщается на сайте ведомства.

В сообщении также говорится, что регулярные занятия способствуют хорошей осанке, выносливости, бодрости и дисциплинированности.