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РИА Новости

Роспотребнадзор порекомендовал россиянам проводить ежедневную зарядку

07:10 26.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкУчастники фитнес-тренировки в Московском метрополитене
Участники фитнес-тренировки в Московском метрополитене
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Роспотребнадзор напомнил россиянам в День гимнастики 26 октября, что нужно каждое утро проводить зарядку, поскольку полное отсутствие физической активности способствует болезням.
Отмечается, что гигиеническое значение физических упражнений очень велико. Важнейший вид самостоятельных занятий – утренняя зарядка, которую необходимо делать каждому независимо от вида деятельности - умственной или физической, подчеркивает Роспотребнадзор.
"Для тех, кто только начинает заниматься зарядкой, рекомендовано начать с пяти минут в день, постепенно увеличивая продолжительность занятий до 20 минут. Занятия должны проводиться ежедневно в проветренном помещении. Утренняя гимнастика должна состоять из восьми-десяти упражнений, повторяющихся примерно десять раз", - сообщается на сайте ведомства.
В сообщении также говорится, что регулярные занятия способствуют хорошей осанке, выносливости, бодрости и дисциплинированности.
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Утренняя зарядка подходит людям любого возраста, в том числе и детям, которым для полноценного развития нужна физическая активность, отмечают в Роспотребнадзоре.
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РоспотребнадзорРоссияОбщество
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