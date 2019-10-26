В Японии более трех тысяч человек ночевали в аэропорту из-за ливней

Из-за ливней, обрушившихся в пятницу на префектуру Тиба, где находится аэропорт, и возникших перебоев с транспортом многие пассажиры были вынуждены остаться на ночь в аэропорту. Некоторые из них, приземлившись в Нарите, не смогли уехать домой, другие из-за опозданий электричек не попали на свой рейс.