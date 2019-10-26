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РИА Новости

В Японии более трех тысяч человек ночевали в аэропорту из-за ливней

06:57 26.10.2019
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© AFP 2019 / Jiji Press/StringerПоследствия ливней в городе Хита в префектуре Оита
Последствия ливней в городе Хита в префектуре Оита
© AFP 2019 / Jiji Press/Stringer
ТОКИО, 26 окт – РИА Новости. Более 3000 пассажиров были вынуждены заночевать в японском  аэропорту Нарита в связи с ливневыми дождями, сообщил телеканал NHK.
Из-за ливней, обрушившихся в пятницу на префектуру Тиба, где находится аэропорт, и возникших перебоев с транспортом многие пассажиры были вынуждены остаться на ночь в аэропорту. Некоторые из них, приземлившись в Нарите, не смогли уехать домой, другие из-за опозданий электричек не попали на свой рейс.
Управляющая компания аэропорта раздала людям одеяла и еду. Утром в субботу погода наладилась и движение транспорта восстановилось.
Ливневые дожди в префектуре Тиба привели к гибели девяти человек, двое числятся пропавшими без вести. Причиной смертей стали оползни и разливы рек.
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За полдня в пятницу в Тибе выпала месячная норма осадков. Вышли из берегов 13 рек, около 50 тысяч жителей получили рекомендации эвакуироваться. Поступают сообщения о многочисленных оползнях.
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