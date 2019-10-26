В Алтайском крае в ДТП погибли пять человек

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Два микроавтобуса столкнулись на автотрассе в Алтайском крае, пять человек погибли, в том числе ребенок, еще пять пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На 74-м километре федеральной трассы А-322 на границе Топчихинского и Калманского районов столкнулись частный микроавтобус Fiat Ducato и минивэн Nissan. В результате ДТП погибли пять человек, в том числе ребенок, еще пятеро травмированы", — сказал собеседник.
По его словам, всего в двух машинах находились 15 человек.
Все пострадавшие госпитализированы.