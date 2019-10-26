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РИА Новости

Китай и США достигли консенсуса по условиям ввоза мяса птицы

06:39 26.10.2019
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© AP Photo / Andy WongФлаги США и КНР
Флаги США и КНР
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и КНР. Архивное фото
ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Китай и США достигли консенсуса по условиям взаимного ввоза мяса птицы, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Соответствующие договоренности были обозначены в ходе телефонного разговора вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.
"Стороны подтвердили, что достигли консенсуса по вопросу регулирования американского импорта готового мяса птицы из Китая и продукции из рыбы, стороны также договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что стороны условились учитывать основные озабоченности друг друга, помимо этого, переговорщики подтвердили, что в основном завершили технические консультации по части текста торгового соглашения.
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Стивен МнучинМинистерство коммерции КНРМинистерство финансов СШАКитайСШАВ миреЭкономика
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