Китай и США достигли консенсуса по условиям ввоза мяса птицы

ПЕКИН, 26 окт – РИА Новости. Китай и США достигли консенсуса по условиям взаимного ввоза мяса птицы, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.

Соответствующие договоренности были обозначены в ходе телефонного разговора вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с главой минфина США Стивеном Мнучином и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.

"Стороны подтвердили, что достигли консенсуса по вопросу регулирования американского импорта готового мяса птицы из Китая и продукции из рыбы, стороны также договорились о снятии запрета на экспорт из США в Китай мяса птицы", - говорится в заявлении.