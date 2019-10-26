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РИА Новости

В Португалии появился на свет ребенок "без лица"

05:50 26.10.2019 (обновлено: 05:51 26.10.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМать с новорожденным ребенком. Архивное фото
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Седьмого октября в больнице португальского города Сан-Бернарду-де-Сетубал родился малыш с редким врожденным дефектом лица. Об этом пишет издание Correio da Manhã.
Ребенок появился на свет с деформированным лицом – без глаз, носа и части черепа. Врачи предсказывали, что младенец проживет всего несколько часов. Отмечается, что благодаря чуткому отношению родителей Марлен и Давида он не только выжил, но и спустя две недели научился самостоятельно кушать из бутылочки.
Супруги винят в произошедшем акушера Артура Карвальо, который вел беременность Марлен. По их словам, ни на одном УЗИ врач не заметил патологии. Раз за разом он уверял пару, что с их ребенком все в порядке.
В отношении медработника проводится расследование. Уточняется, что ранее на него подала официальную жалобу другая женщина, у которой родился ребенок без подбородка и со сросшимися пальцами.
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