В Португалии появился на свет ребенок "без лица"

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Седьмого октября в больнице португальского города Сан-Бернарду-де-Сетубал родился малыш с редким врожденным дефектом лица. Об этом Седьмого октября в больнице португальского города Сан-Бернарду-де-Сетубал родился малыш с редким врожденным дефектом лица. Об этом пишет издание Correio da Manhã.

Ребенок появился на свет с деформированным лицом – без глаз, носа и части черепа. Врачи предсказывали, что младенец проживет всего несколько часов. Отмечается, что благодаря чуткому отношению родителей Марлен и Давида он не только выжил, но и спустя две недели научился самостоятельно кушать из бутылочки.

Супруги винят в произошедшем акушера Артура Карвальо, который вел беременность Марлен. По их словам, ни на одном УЗИ врач не заметил патологии. Раз за разом он уверял пару, что с их ребенком все в порядке.