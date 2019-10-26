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РИА Новости

Хорватия, Венгрия, Словакия и Словения создадут командование спецопераций

05:40 26.10.2019
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© AFP 2019 / Laszlo LauferВоеннослужащие венгерской армии устанавливают заграждения на границе с Хорватией
Военнослужащие венгерской армии устанавливают заграждения на границе с Хорватией
© AFP 2019 / Laszlo Laufer
Военнослужащие венгерской армии устанавливают заграждения на границе с Хорватией. Архивное фото
МОСКВА, 26 окт - РИА Новости. Главы министерств обороны Хорватии, Словении, Венгрии и Словакии подписали меморандум о взаимопонимании для создания регионального компонентного командования сил специальных операций, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте НАТО.
"В пятницу министры обороны Хорватии, Венгрии, Словакии и Словении подписали меморандум о взаимопонимании для создания регионального компонентного командования специальных операций (R-SOCC). Под руководством Венгрии это многонациональное командование повысит возможности этих четырех стран эффективно использовать свои спецподразделения", - говорится в заявлении.
Ожидается, что начальная боевая готовность R-SOCC будет достигнута в январе 2021 года, а в полную боеготовность оно будет приведено к декабрю 2024 года.
Командование позволит каждой стране использовать свой вклад отдельно, получая при этом выгоду из интегрированной структуры R-SOCC, как только она позволит развертывать войска.
Цавтат, Хорватия
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