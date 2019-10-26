Адвокат Дерипаски прокомментировал решение по иску его клиента в Краснодаре

КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Решение краснодарского арбитража по иску российского бизнесмена Олега Дерипаски к издателям англоязычных СМИ из-за их публикаций, может стать доказательством в иске бизнесмена к американским властям об отмене санкций против него. Об этом рассказал журналистам адвокат предпринимателя Алексей Мельников.

Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск Дерипаски к издателям иностранных СМИ Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США). Иск миллиардера связан с публикациями изданий Nation, Telegraph и Times, которые стали основанием для персональных санкций США. После введения санкций Дерипаска обратился в США с иском к американским властям об их отмене.

Как стало известно на заседании, бизнесмен требует признать не соответствующими действительности распространенные СМИ данные не только о нарушениях в области деловой жизни, но и о действиях, квалифицируемых как уголовные преступления. Бизнесмен также требует обязать ответчиков удалить с сайтов эти материалы и опубликовать опровержения.

Как пояснил журналистам адвокат Дерипаски, в случае победы решение российского суда не будет носить преюдиционного характера и не будет безусловным основанием для удовлетворения иска об отмене санкций, потому что между Россией и США нет соответствующего договора - однако оно сможет сыграть существенную роль в американском процессе.

"Уверен, что американский суд будет сам исследовать, но подобное судебное исследование российское, оно тоже может быть приобщено как доказательство наряду с другими... Просто так отмахнуться от решения российского суда будет нельзя", - сказал журналистам Мельников.

Комментариями компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.

Дерипаска подал иск, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Бизнесмен заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно.