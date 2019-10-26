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РИА Новости

Адвокат Дерипаски прокомментировал решение по иску его клиента в Краснодаре

05:21 26.10.2019
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© РИА Новости / Артем Житенев / Перейти в фотобанкБизнесмен Олег Дерипаска
Бизнесмен Олег Дерипаска
© РИА Новости / Артем Житенев
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Бизнесмен Олег Дерипаска. Архивное фото
КРАСНОДАР, 26 окт - РИА Новости. Решение краснодарского арбитража по иску российского бизнесмена Олега Дерипаски к издателям англоязычных СМИ из-за их публикаций, может стать доказательством в иске бизнесмена к американским властям об отмене санкций против него. Об этом рассказал журналистам адвокат предпринимателя Алексей Мельников.
Арбитражный суд Краснодарского края рассматривает иск Дерипаски к издателям иностранных СМИ Times Newspapers Limited, Telegraph Media Group Limited (оба – Великобритания) и The Nation Company LLC (США). Иск миллиардера связан с публикациями изданий Nation, Telegraph и Times, которые стали основанием для персональных санкций США. После введения санкций Дерипаска обратился в США с иском к американским властям об их отмене.
Как стало известно на заседании, бизнесмен требует признать не соответствующими действительности распространенные СМИ данные не только о нарушениях в области деловой жизни, но и о действиях, квалифицируемых как уголовные преступления. Бизнесмен также требует обязать ответчиков удалить с сайтов эти материалы и опубликовать опровержения.
Как пояснил журналистам адвокат Дерипаски, в случае победы решение российского суда не будет носить преюдиционного характера и не будет безусловным основанием для удовлетворения иска об отмене санкций, потому что между Россией и США нет соответствующего договора - однако оно сможет сыграть существенную роль в американском процессе.
Министерство финансов США в Вашингтоне
12 октября, 05:16РИА Новости
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"Уверен, что американский суд будет сам исследовать, но подобное судебное исследование российское, оно тоже может быть приобщено как доказательство наряду с другими... Просто так отмахнуться от решения российского суда будет нельзя", - сказал журналистам Мельников.
Комментариями компаний-ответчиков РИА Новости пока не располагает.
США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) Дерипаску и контролируемые им компании. Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Однако 27 января 2019 года американский минфин вывел из-под санкций En+ и контролируемые ею "Русал" и "Евросибэнерго", после того как Дерипаска снизил свою долю в En+ ниже 44,95% и перестал управлять компанией через совет директоров.
Дерипаска подал иск, добиваясь блокировки наложенных на него санкций. Бизнесмен заявил, что из-за санкций его состояние сократилось на 7,5 миллиарда долларов. Дерипаска также заявил, что управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) преследовало его несправедливо и незаконно.
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска на сессии Конкуренция стран за экономический рост. Каков план России? в рамках V Восточного экономического форума во Владивостоке
Вчера, 16:43РИА Новости
Суд на Кубани удовлетворил иск Дерипаски к англоязычным СМИ
Министерство финансов США требует от суда отклонить иск, полагая, что дело не подсудно американскому суду.
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РоссияАлексей МельниковМинистерство финансов СШАРусалОлег ДерипаскаКраснодарский крайСШАВ мире
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