Адвокат Бутиной просил проверить возможные нарушения прокуратуры США

ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Адвокат осужденной в США российской гражданки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил РИА Новости, что просил министерство юстиции США проверить возможные нарушения со стороны прокуроров по делу, но ответа не получил.

Бутина была арестована в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию.

"Офис по профессиональной ответственности министерства юстиции рассматривает (обращение). Ответа пока нет", - сказал Дрисколл. "Я не знаю, приведет это к чему-то или нет", - добавил адвокат.

Ранее Дрисколл предположил, что федеральные агенты, расследовавшие дело, и прокуроры, которые представляли власти в суде, могли дезинформировать защиту о том, какую роль в деле играл известный бизнесмен Патрик Бирн.

Дрисколл заявил телеканалу Fox News, что Бирн мог быть информатором американских спецслужб. Ему заявили, что это не так, но адвокат не поверил этому. По словам Дрисколла, Бирн подтвердил, что у него было "нестандартное соглашение" о сотрудничестве с ФБР на протяжении многих лет. Более того, как заявил Дрисколл, с 2015 года Бирн общался с ФБР и помогал ему по делу Бутиной.

Бирн, руководитель торговой платформы Overstock.com, после приговора Бутиной выступил в своем блоге в ее защиту. После этого начался скандал в СМИ по поводу того, что Бирн поддерживает "русского агента", и бизнесмен был вынужден покинуть свою компанию.