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РИА Новости

Адвокат Бутиной просил проверить возможные нарушения прокуратуры США

05:18 26.10.2019
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© РИА Новости / Михаил ТургиевАдвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Адвокат Марии Бутиной Роберт Дрисколл. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 окт - РИА Новости. Адвокат осужденной в США российской гражданки Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил РИА Новости, что просил министерство юстиции США проверить возможные нарушения со стороны прокуроров по делу, но ответа не получил.
Бутина была арестована в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. В пятницу после отбытия наказания она была депортирована в Россию.
"Офис по профессиональной ответственности министерства юстиции рассматривает (обращение). Ответа пока нет", - сказал Дрисколл. "Я не знаю, приведет это к чему-то или нет", - добавил адвокат.
Ранее Дрисколл предположил, что федеральные агенты, расследовавшие дело, и прокуроры, которые представляли власти в суде, могли дезинформировать защиту о том, какую роль в деле играл известный бизнесмен Патрик Бирн.
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Дрисколл заявил телеканалу Fox News, что Бирн мог быть информатором американских спецслужб. Ему заявили, что это не так, но адвокат не поверил этому. По словам Дрисколла, Бирн подтвердил, что у него было "нестандартное соглашение" о сотрудничестве с ФБР на протяжении многих лет. Более того, как заявил Дрисколл, с 2015 года Бирн общался с ФБР и помогал ему по делу Бутиной.
Бирн, руководитель торговой платформы Overstock.com, после приговора Бутиной выступил в своем блоге в ее защиту. После этого начался скандал в СМИ по поводу того, что Бирн поддерживает "русского агента", и бизнесмен был вынужден покинуть свою компанию.
Бирн заявил ранее журналисту Саре Картер, что агенты властей США использовали его и вели себя нечестно по отношению к нему.
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Дело Марии Бутиной
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